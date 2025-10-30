Omicidio Collegno Alex Cotoia assolto definitivamente dalla Cassazione nel 2020 uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre

«Questa volta è davvero finita — ha commentato l'avvocato Claudio Strata, che difende Cotoia — Sono felicissimo per Alex, il fratello Loris e la mamma Maria. Li ho sentiti e sono al settimo cielo, potranno iniziare la vita che hanno sempre sognato» È definitiva l'assoluzione di Alex Cotoia, i.

