Omicidio Chiara Poggi Garlasco | indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
BRESCIA – Indagato il padre di Andrea Sempio, Giuseppe. La sua iscrizione nel registro degli indagati emerge dalla notifica al padre di Andrea e all’ex magistrato Mario Venditti di un’avviso di conferimento di incarico per ‘accertamento tecnico non ripetibile’. La Procura di Brescia, si legge nel documento, ha conferito l’incarico al consulente Matteo Ghigo per . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
Ore14 Rai2. . Delitto di Garlasco. La dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere riscritta dalla consulenza che la Procura di Pavia ha chiesto all’antropologa forense Cristina Cattaneo. Intanto venerdì scorso Andrea Sempio è stato sottoposto a val - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, spunta il Baby Tonfa: l’arma dell’omicidio di Chiara Poggi può essere un portachiavi da autodifesa - Nel caso Garlasco emerge una nuova pista: il Baby Tonfa, strumento del Krav Maga, può essere compatibile con la ferita mortale di Chiara Poggi. Da panorama.it
Garlasco, Massimo Lovati aveva detto di non avere conti: la procura ne scopre otto. La madre di Andrea Sempio: «Quello con due cognacchini lo compri» - Nuovi sviluppi nell’inchiesta che ruota attorno ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. msn.com scrive
Aggiornamenti e Scoperte sul Caso di Chiara Poggi a Garlasco - Le indagini sul delitto di Chiara Poggi potrebbero beneficiare di una significativa revisione grazie all'introduzione di nuove perizie e accertamenti approfonditi. Si legge su notizie.it