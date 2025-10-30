Omicidio Chiara Poggi Garlasco | indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio

Firenzepost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRESCIA – Indagato il padre di Andrea Sempio, Giuseppe. La sua iscrizione nel registro degli indagati emerge dalla notifica al padre di Andrea e all’ex magistrato Mario Venditti di un’avviso di conferimento di incarico per ‘accertamento tecnico non ripetibile’. La Procura di Brescia, si legge nel documento, ha conferito l’incarico al consulente Matteo Ghigo per . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

omicidio chiara poggi garlasco indagato per corruzione il padre di andrea sempio

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio

