Omicidio Capovani | confermato l' ergastolo per Gianluca Paul Seung
Confermato dalla Corte d'Appello di Firenze l'ergastolo per il 37enne Gianluca Paul Seung, già condannato in primo grado dal Tribunale di Pisa per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto il 21 aprile 2023. La dottoressa era stata aggredita all'uscita dal lavoro all'ospedale Santa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Corte D'Appello di Firenze, ha confermato la condanna all' ergastolo per Gianluca Paul Seung,l'uomo residente a Torre del Lago, accusato dell'omicidio della dottoressa Barbara Capovani - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Capovani, confermato l’ergastolo per Seung - Processo di appello in Corte d'assise a Firenze (presidente Daniele Cenci, giudice relatore Rosario Lupo) per l'omicidio della psichiatra pisana Barb ... Lo riporta msn.com
CAPOVANI Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung - L’omicidio risale al 21 aprile 2023, quando Seung aggredì la dottoressa Capovani all’esterno dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, proprio davanti all’ingresso del reparto in cui la professionista lavor ... Segnala statoquotidiano.it
L’appello conferma l’ergastolo a Gianluca Paul Seung - La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di ergastolo emanata della Corte d'Assise di primo grado di Pisa a carico di Gianluca Paul Seung, responsabile dell'omicidio della psichiatra Barbara Capov ... Scrive noitv.it