Omicidio Capovani | confermato l' ergastolo per Gianluca Paul Seung

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermato dalla Corte d'Appello di Firenze l'ergastolo per il 37enne Gianluca Paul Seung, già condannato in primo grado dal Tribunale di Pisa per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto il 21 aprile 2023. La dottoressa era stata aggredita all'uscita dal lavoro all'ospedale Santa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

