Omicidio al campo nomadi | Ho sparato per difendermi Dolores Dori sarebbe stata centrata da tre proiettili uno alla schiena

Lonato (Brescia) – Lo aveva già detto ai carabinieri, e alla pm Francesca Sussarellu, e lo ha ribadito ieri, quando è comparso davanti al gip, Stefano Franchioni, per l’interrogatorio di convalida dell’arresto. A sentir lui, ha sparato alla cieca per “legittima difesa”, in un clima di terrore ingenerato dalle due donne. Perché l’attacco a fuoco di Dolores Dori e della madre, la regina dei sinti di Pistoia, piombate come delle furie nel campo, era sì previsto, ma non si pensava potesse essere di una tale portata offensiva. È questa, in sintesi, la versione resa da Roberto Held, il cinquantenne sinto che lo scorso 2 ottobre, nel piccolo campo nomadi (abusivo) di Lonato, al culmine di uno scontro a fuoco per una faida tra famiglie ha ucciso la 43enne di Camponogara (Venezia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio al campo nomadi: “Ho sparato per difendermi”. Dolores Dori sarebbe stata centrata da tre proiettili, uno alla schiena

