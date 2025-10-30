Omicidi di Cairo e Spada | Nessuna prova che Cosimo Morleo sia il mandante
BRINDISI - Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Massimiliano Morleo sarebbero “inattendibili”. Le motivazioni della sentenza sarebbero viziate da “tecniche di ingegneria interpretativa”, nella parte riguardante le intercettazioni ambientali. Non ci sarebbe alcuna prova del fatto che il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
