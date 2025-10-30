Omicidi di Cairo e Spada | Nessuna prova che Cosimo Morleo sia il mandante

Brindisireport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Massimiliano Morleo sarebbero “inattendibili”. Le motivazioni della sentenza sarebbero viziate da “tecniche di ingegneria interpretativa”, nella parte riguardante le intercettazioni ambientali. Non ci sarebbe alcuna prova del fatto che il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Omicidi Cairo Spada Nessuna