Ombrelloni e lettini boom di prenotazioni online nell’estate 2025 Generati più di 65 milioni di euro

Roma, 30 ottobre 2025 – Con la chiusura della stagione estiva 2025, Spiagge.it ha presentato l’Osservatorio conclusivo sulla digitalizzazione del settore balneare: un quadro aggiornato relativo alla stagione turistica 2025 su adozione tecnologica, fiducia nell’online e nuove preferenze dei turisti. I dati dell’estate 2025. Dai dati emerge chiaro che 3.000 stabilimenti su 7.200 totali (ca. 40%) in Italia utilizzano un software gestionale (+20% rispetto al 2024) e 2.500 di questi sono presenti online e hanno registrato prenotazioni digitali. In generale, in ciascuna regione italiana, almeno il 29% degli stabilimenti balneari adotta software gestionali, con picchi oltre il 50% in Veneto e Sardegna, e si evidenziano progressi importanti anche nelle regioni storicamente meno digitalizzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

