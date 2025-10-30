Ombrelloni e lettini boom di prenotazioni online nell’estate 2025 Generati più di 65 milioni di euro
Roma, 30 ottobre 2025 – Con la chiusura della stagione estiva 2025, Spiagge.it ha presentato l’Osservatorio conclusivo sulla digitalizzazione del settore balneare: un quadro aggiornato relativo alla stagione turistica 2025 su adozione tecnologica, fiducia nell’online e nuove preferenze dei turisti. I dati dell’estate 2025. Dai dati emerge chiaro che 3.000 stabilimenti su 7.200 totali (ca. 40%) in Italia utilizzano un software gestionale (+20% rispetto al 2024) e 2.500 di questi sono presenti online e hanno registrato prenotazioni digitali. In generale, in ciascuna regione italiana, almeno il 29% degli stabilimenti balneari adotta software gestionali, con picchi oltre il 50% in Veneto e Sardegna, e si evidenziano progressi importanti anche nelle regioni storicamente meno digitalizzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lettini e ombrelloni, puliscispiaggia e cabine: sono le attrezzature balneari che da sempre caratterizzano le nostre spiagge e rendono unica l’esperienza al mare in Italia. Alla fiera InOut Expo 2025 di Rimini, le aziende leader del settore presentano le loro solu - facebook.com Vai su Facebook
Ombrelloni e lettini, boom di prenotazioni online nell’estate 2025. Generati più di 65 milioni di euro - In forte aumento il turismo straniero: Friuli Venezia Giulia e Campania le mete più amate. Secondo quotidiano.net
Ombrelloni, boom di prenotazioni per l’estate - L’unica cosa che manca ora è una data certa" Rassegnati all’idea di una riapertura tardiva, i bagnini sono al lavoro da ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Lotta a chi “prenota” il posto in spiaggia libera: maxi sequestro di ombrelloni e lettini - San Vincenzo (Livorno), 2 agosto 2025 – E’ una brutta abitudine ma purtroppo diffusa su tutto il litorale toscano. lanazione.it scrive