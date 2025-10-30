Ombrelloni e lettini boom di prenotazioni online nell’estate 2025 Generati più di 65 milioni di euro

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ottobre 2025 –  Con la chiusura della stagione estiva 2025, Spiagge.it ha presentato l’Osservatorio conclusivo sulla digitalizzazione del settore balneare: un quadro aggiornato relativo alla stagione turistica 2025 su adozione tecnologica, fiducia nellonline e nuove preferenze dei turisti. I dati dell’estate 2025. Dai dati emerge chiaro che 3.000 stabilimenti su 7.200 totali (ca. 40%) in Italia utilizzano un software gestionale (+20% rispetto al 2024) e 2.500 di questi sono presenti online e hanno registrato prenotazioni digitali. In generale, in ciascuna regione italiana, almeno il 29% degli stabilimenti balneari adotta software gestionali, con picchi oltre il 50% in Veneto e Sardegna, e si evidenziano progressi importanti anche nelle regioni storicamente meno digitalizzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ombrelloni e lettini boom di prenotazioni online nell8217estate 2025 generati pi249 di 65 milioni di euro

© Quotidiano.net - Ombrelloni e lettini, boom di prenotazioni online nell’estate 2025. Generati più di 65 milioni di euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

ombrelloni lettini boom prenotazioniOmbrelloni e lettini, boom di prenotazioni online nell’estate 2025. Generati più di 65 milioni di euro - In forte aumento il turismo straniero: Friuli Venezia Giulia e Campania le mete più amate. Secondo quotidiano.net

Ombrelloni, boom di prenotazioni per l’estate - L’unica cosa che manca ora è una data certa" Rassegnati all’idea di una riapertura tardiva, i bagnini sono al lavoro da ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Lotta a chi “prenota” il posto in spiaggia libera: maxi sequestro di ombrelloni e lettini - San Vincenzo (Livorno), 2 agosto 2025 – E’ una brutta abitudine ma purtroppo diffusa su tutto il litorale toscano. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ombrelloni Lettini Boom Prenotazioni