Omar Pedrini | Quel Viaggio senza vento dei Timoria oggi non partirebbe nemmeno
1993: esce Viaggio senza vento, quarto lavoro dei Timoria con Francesco Renga alla voce. Quel concept album segnò un traguardo: fu il primo album indie rock a conquistare il disco . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Su La Stampa Imperia e Sanremo di domenica scorsa, una bella intervista a Omar Pedrini e Massimo Priviero sulla loro esibizione al Premio Tenco 2025 ? Articolo di Daniela Borghi #premiotenco #luigitenco #sanremo #teatroariston #massimopriviero - facebook.com Vai su Facebook
$PremioTenco 2025, Omar Pedrini: “Per me il futuro è oggi”. L'intervista di Matteo Rossini su $SkyInsider - X Vai su X
Omar Pedrini & Friends in concerto - Timoria: viaggio senza vento a fumetti Release Party - Martedì 18 novembre 2025 Omar Pedrini torna sul palco per presentare la serata- Lo riporta mentelocale.it
Premio Tenco 2025, Omar Pedrini: “Per me il futuro è oggi” - Il 18 novembre si esibirà dal vivo ai Magazzini Generali di Milano per festeggiare l’uscita del fumetto dedicato all’album Viaggio Senza Vento, in uscita a fine ottobre per Lucca Comics & Games. Da tg24.sky.it
Omar Pedrini rilegge i Timoria in un album live - Uscirà il 31 ottobre “Viaggio senza vento – Live in Lucca”, nuovo album dal vivo di Omar Pedrini registrato durante il concerto del 30 ottobre 2024 a Lucca Comics & Games. Segnala rockol.it