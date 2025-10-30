Omar Pedrini | Quel Viaggio senza vento dei Timoria oggi non partirebbe nemmeno

Cms.ilmanifesto.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1993: esce Viaggio senza vento, quarto lavoro dei Timoria con Francesco Renga alla voce. Quel concept album segnò un traguardo: fu il primo album indie rock a conquistare il disco . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

omar pedrini quel viaggio senza vento dei timoria oggi non partirebbe nemmeno

© Cms.ilmanifesto.it - Omar Pedrini: “Quel “Viaggio senza vento” dei Timoria oggi non partirebbe nemmeno”

Altre letture consigliate

omar pedrini quel viaggioOmar Pedrini & Friends in concerto - Timoria: viaggio senza vento a fumetti Release Party - Martedì 18 novembre 2025 Omar Pedrini torna sul palco per presentare la serata- Lo riporta mentelocale.it

omar pedrini quel viaggioPremio Tenco 2025, Omar Pedrini: “Per me il futuro è oggi” - Il 18 novembre si esibirà dal vivo ai Magazzini Generali di Milano per festeggiare l’uscita del fumetto dedicato all’album Viaggio Senza Vento, in uscita a fine ottobre per Lucca Comics & Games. Da tg24.sky.it

Omar Pedrini rilegge i Timoria in un album live - Uscirà il 31 ottobre “Viaggio senza vento – Live in Lucca”, nuovo album dal vivo di Omar Pedrini registrato durante il concerto del 30 ottobre 2024 a Lucca Comics & Games. Segnala rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Omar Pedrini Quel Viaggio