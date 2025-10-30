Oltre un centinaio di persone al parco di Valle Ferrovia per la ' Passeggiata a sei zampe'

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo per la ‘Passeggiata a sei zampe’ organizzata domenica 26 ottobre al parco urbano di Valle Ferrovia da Acpa, Associazione cesenate protezione animali - Canile intercomunale di Cesena, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone.L’evento ha riscosso la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

