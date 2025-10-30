Oltre un centinaio di persone al parco di Valle Ferrovia per la ' Passeggiata a sei zampe'
Successo per la ‘Passeggiata a sei zampe’ organizzata domenica 26 ottobre al parco urbano di Valle Ferrovia da Acpa, Associazione cesenate protezione animali - Canile intercomunale di Cesena, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone.L’evento ha riscosso la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Open Arms Italia. . 28 ottobre 2015. Dieci anni fa, oltre un centinaio di persone morirono annegate davanti alla costa di Lesbo. Un peschereccio sovraccarico con circa 300 persone a bordo, in fuga da Iraq, Siria e Afghanistan, si rovesciò nel Mar Egeo. I soprav - facebook.com Vai su Facebook
Comune Vicenza, oltre 20mila visitatori al Parco della Pace - Ventimila persone hanno visitato il Parco della Pace di Vicenza nei due giorni di inaugurazione, sabato 27 e domenica 28 settembre. Scrive ansa.it
Spagna: focolaio salmonella in hotel, colpite oltre 100 persone - Un vasto focolaio di intossicazione alimentare dovuta alla salmonella ha colpito un hotel nella località turistica di La Manga del Mar Menor, nel sud della Spagna. Secondo ansa.it
Parco Moruzzi, nell’area verde ripiantati oltre 9mila alberelli - Le piantine, disseminate in tutta l’area, dovranno essere curate e avranno bisogno di acqua, per evitare che accada quanto successo nel 2021, quando morirono tutte. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it