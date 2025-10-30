Oltre i Confini | al via la rassegna teatrale al Cine Teatro Metropolitano
Promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi comincerà venerdì 31 ottobre al Cine Teatro Metropolitano la seconda rassegna teatrale "Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà", ovvero, momenti di teatro su temi quali giustizia, violenza sulle donne, Sud, Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
