Oltre i Confini | al via la rassegna teatrale al Cine Teatro Metropolitano

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi comincerà venerdì 31 ottobre al Cine Teatro Metropolitano la seconda rassegna teatrale "Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà", ovvero, momenti di teatro su temi quali giustizia, violenza sulle donne, Sud, Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

