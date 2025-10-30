Oltre 800 nuove piante popoleranno il parco di Milano in memoria di Luca Marengoni

Milanotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben 800 nuove piante che Legambiente ha reagalto al Comune di Milano in memoria di Luca Marengoni e che verranno messe a dimora nel Parco Lambro. La donazione fa parte della raccolta fondi avviata su impulso della famiglia di Luca, il 14enne morto nel 2022 in un tragico incidente mentre andava a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

