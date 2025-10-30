Oltre 40 kg di rifiuti raccolti a Casinalbo con Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici sacchi per oltre 40 kg raccolti da 41 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Casinalbo di Formigine lo scorso sabato 25 ottobre. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Insieme a te per l’ambiente”: oltre 260 kg di rifiuti raccolti - Pozzallo e Ragusa ospitano l’iniziativa di McDonald’s contro il littering: 84 volontari hanno raccolto oltre 260 kg di rifiuti ... Scrive ragusah24.it

oltre 40 kg rifiuti200 kg di rifiuti raccolti e 40 piante messe a dimora: l’Esquilino rinasce grazie a oltre 100 volontari - 200 kg di rifiuti raccolti e 40 piante messe a dimora: l'Esquilino rinasce grazie a oltre 100 volontari ... Segnala politicamentecorretto.com

Bari ripulita dai volontari: oltre 50 kg di rifiuti e 3.000 mozziconi raccolti al Mercato Santa Scolastica - 000 mozziconi di sigaretta sono stati raccolti nelle aree circostanti il Mercato Santa Scolastica di Bari durante il World Cleanup Day 2025, la più grande mobilitazione ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 40 Kg Rifiuti