Oltre 40 kg di rifiuti raccolti a Casinalbo con Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s
Quindici sacchi per oltre 40 kg raccolti da 41 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Casinalbo di Formigine lo scorso sabato 25 ottobre. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Italia ricicla già oltre il 55% dei rifiuti urbani prodotti, ma può certificarne solo il 50,8%: così rischiamo una nuova procedura d’infrazione europea - facebook.com Vai su Facebook
“Insieme a te per l’ambiente”: oltre 260 kg di rifiuti raccolti - Pozzallo e Ragusa ospitano l’iniziativa di McDonald’s contro il littering: 84 volontari hanno raccolto oltre 260 kg di rifiuti ... Scrive ragusah24.it
200 kg di rifiuti raccolti e 40 piante messe a dimora: l’Esquilino rinasce grazie a oltre 100 volontari - 200 kg di rifiuti raccolti e 40 piante messe a dimora: l'Esquilino rinasce grazie a oltre 100 volontari ... Segnala politicamentecorretto.com
Bari ripulita dai volontari: oltre 50 kg di rifiuti e 3.000 mozziconi raccolti al Mercato Santa Scolastica - 000 mozziconi di sigaretta sono stati raccolti nelle aree circostanti il Mercato Santa Scolastica di Bari durante il World Cleanup Day 2025, la più grande mobilitazione ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it