Oltre 100 giorni di chiusura al traffico per il nuovo Ponte al Pino
Dopo discussioni, annunci, rinvii, si parte. Entro il 2026 il nuovo Ponte al Pino sarà realtà. Così promettono Rfi, Rete ferroviaria italiana, la società di Ferrovie che gestisce la rete ferroviaria e si occuperà dei lavori, e Comune di Firenze, che dovrà occuparsi della viabilità e della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
