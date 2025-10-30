Interviste, workshop, mostre, laboratori creativi. Sarà un vero e proprio percorso culturale quello che accompagnerà i comuni di Albino, Belgioioso (PV), Casalmaggiore (CR) e Solaro (MI) prima, durante e dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Albino ospiterà il villaggio sportivo delle biblioteche