Olanda testa a testa tra i liberali di Jetten e l’ultradestra di Wilders | è scontro sulle coalizioni

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre manca ancora la chiarezza elettorale, Geert Wilders ha già voluto esprimere la sua visione degli eventi. "Se saremo il partito più grande, il Pvv vuole prendere l'iniziativa di formare una coalizione", ha sostenuto, aggiungendo che finché non verrà validato il voto nessun membro del partito D66 potrà decidere di muoversi e cercare di formare un governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

