Dopo le elezioni, in Olanda la situazione è peggiore di prima. Se nel 2023 ci sono voluti 222 giorni per arrivare a un Governo, questa volta potrebbe essere più complicato. Con quasi il 99% delle schede scrutinate il risultato - inaspettato - ormai appare chiaro. I D66 - Democrats 66 - il partito progressista liberale di centro guidato dal 38enne Rob Jetten - ex vice primo ministro ed ex ministro per il clima sotto Mark Rutte - ribalta, per il momento, le previsioni dei sondaggi sorpassando di 15mila voti il PVV di Geert Wilders. Un sorpasso al fotofinish dopo che sono arrivati i risultati di Amsterdam, permettendo ai D66 di consolidare il - sebbene minimo - vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Olanda, progressisti davanti alla destra di Wilders dello 0,2%. Flop della sinistra verde