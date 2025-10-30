Olanda progressisti davanti a Wilders La sinistra verde fa peggio di tutti
Dopo le elezioni, in Olanda la situazione è peggiore di prima. Se nel 2023 ci sono voluti 222 giorni per arrivare a un Governo, questa volta potrebbe essere più complicato. Con quasi il 98% delle schede scrutinate il risultato - inaspettato - ormai appare chiaro. I D66 - Democrats 66 - il partito progressista liberare di centro guidato da Rob Jetten - ex ministro per il clima sotto Mark Rutte - sono medaglia d'oro con 26 seggi. " Abbiamo detto addio alla negatività e alla politica dell'odio, è tempo di positività e di guardare avanti - ha detto Rob Jetten dopo gli exit poll - Oggi abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre, i Paesi Bassi hanno inviato un messaggio molto chiaro ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
