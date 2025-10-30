Olanda pareggio tra progressisti e la destra di Wilders Flop della sinistra verde

Dopo le elezioni, in Olanda la situazione è peggiore di prima. Se nel 2023 ci sono voluti 222 giorni per arrivare a un Governo, questa volta potrebbe essere più complicato. Con quasi il 98% delle schede scrutinate il risultato - inaspettato - ormai appare chiaro. I D66 - Democrats 66 - il partito progressista liberale di centro guidato da Rob Jetten - ex vice primo ministro ed ex ministro per il clima sotto Mark Rutte - sono medaglia d'oro - a pari merito con il PVV di Geert Wilders - con 26 seggi. Dal quartier generale del partito l'ex vicepremier ha commentato:" Abbiamo detto addio alla negatività e alla politica dell'odio, è tempo di positività e di guardare avanti - ha detto Rob Jetten dopo gli exit poll - Oggi abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre - guadagnando 17 seggi rispetto alle scorse elezioni - i Paesi Bassi hanno inviato un messaggio molto chiaro ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Olanda, pareggio tra progressisti e la destra di Wilders. Flop della sinistra verde

