Olanda la sconfitta di Geert Wilders e la vittoria del più giovane primo ministro gay

L’estrema destra di Geert Wilders sembra essere stata sconfitta in Olanda da un partito centrista, secondo un exit poll condotto dopo le elezioni parlamentari anticipate di ieri, seguite con attenzione in tutta Europa. Il partito progressista D66 di Rob Jetten dovrebbe aggiudicarsi 27 dei 150 seggi in Parlamento. Davanti al PVV di Wilders, che dovrebbe aggiudicarsene 25, secondo il sondaggio Ipsos I&O. Questo potrterebbe il filoeuropeo Jetten, 38 anni, a essere il più giovane primo ministro olandese e il primo primo ministro apertamente gay, se il risultato fosse confermato. E riuscisse a formare un governo di coalizione dopo quelle che si prevede saranno lunghe e difficili trattative. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

? ? ? ? ! Dopo la sconfitta in Olanda, il Napoli riparte bene e batte 3-1 l'Inter al Maradona. In gol KDB, McTominay e Anguissa. L'Inter aveva accorciato con la rete di Calhanoglu dal dischetto. Vai su Facebook

#PsvNapoli, la squadra di #Conte è chiamata al riscatto: gli azzurri in Olanda per evitare la quarta sconfitta di fila fuori casa Il #Psv è una squadra vulnerabile in difesa: ecco come il #Napoli può fare male ai campioni d’Olanda ? https://napolinetwork.com/edit - X Vai su X

Elezioni in Olanda, sconfitta l'estrema destra di Wilders: vincono i centristi di Rob Jetten - L'estrema destra di Geert Wilders sembra essere stata sconfitta in Olanda da un partito centrista, secondo un exit poll condotto dopo le elezioni parlamentari anticipate di ieri, seguite con attenzion ... Si legge su affaritaliani.it

Olanda, la sconfitta di Geert Wilders e la vittoria del «più giovane primo ministro gay» - È gay e fidanzato con un giocatore di hockey. Da open.online

Elezioni in Olanda, exit poll danno in vantaggio i centristi. Sconfitta per l'ultradestra di Wilders - L’estrema destra di Geert Wilders sembra essere stata sconfitta in Olanda da un partito centrista, secondo un exit poll condotto dopo le elezioni ... gds.it scrive