Olanda la sconfitta di Geert Wilders e la vittoria del più giovane primo ministro gay

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estrema destra di Geert Wilders sembra essere stata sconfitta in Olanda da un partito centrista, secondo un exit poll condotto dopo le elezioni parlamentari anticipate di ieri, seguite con attenzione in tutta Europa. Il partito progressista D66 di Rob Jetten dovrebbe aggiudicarsi 27 dei 150 seggi in Parlamento. Davanti al PVV di Wilders, che dovrebbe aggiudicarsene 25, secondo il sondaggio Ipsos I&O. Questo potrterebbe il filoeuropeo Jetten, 38 anni, a essere il più giovane primo ministro olandese e il primo primo ministro apertamente gay, se il risultato fosse confermato. E riuscisse a formare un governo di coalizione dopo quelle che si prevede saranno lunghe e difficili trattative. 🔗 Leggi su Open.online

