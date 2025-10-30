Olanda i liberali di D66 frenano l’ultradestra | Jetten al fotofinish su Wilders

È una sfida fino all’ultimo voto il risultato delle elezioni legislative anticipate in Olanda, tra colpi di scena e ribaltamenti. Alla soglia dello scrutinio del 99% delle schede, il partito centrista e social-liberale D66 di Rob Jetten ha segnato un vantaggio di quasi 15.000 voti sul Pvv (Partito per la Libertà) di Geert Wilders. L’ultimo sorpasso si è concretizzato con la pubblicazione dei risultati di Amsterdam, dove il D66 ha incassato un forte incremento, posizionandosi come seconda forza politica dopo l’alleanza rosso-verde GroenLinks–PvdA di Frans Timmermans, che ha lasciato la guida del blocco dopo i risultati globalmente al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olanda, i liberali di D66 frenano l’ultradestra: Jetten al fotofinish su Wilders

