Secondo gli exit poll di Ipsos, i l partito liberale progressista D66 di Rob Jetten è primo alle elezioni legislative anticipate nei Paesi Bassi con 27 seggi, davanti al partito di ultradestra Pvv di Geert Wilders, con 25 seggi. Seguono i liberali di centrodestra di Vvd con 23 seggi, la coalizione di Verdi e sinistra di Frans Timmermans con 20 seggi, i cristiano-democratici di Cda con 19 seggi. Wilders: “Speravamo in esito diverso ma siamo determinati “. “Gli elettori si sono espressi. Speravamo in un esito diverso, ma siamo più determinati che mai e restiamo il secondo, e forse perfino il primo, partito nei Paesi Bassi”, ha scritto in un post su X il leader dell’ultradestra olandese Geert Wilders. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olanda, exit poll: i liberali di D66 davanti a Wilders alle elezioni anticipate