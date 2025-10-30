Olanda elezioni e caos | frena Wilders crolla Timmermans
E' testa a testa, nelle elezioni in Olanda, tra il partito centrista-liberale D66 di Rob Jetten e il populista di destra Geert Wilders. Con oltre il 97% dei voti scrutinati, sia D66 sia il Partito della Libertà (Pvv) di Wilders conquistano infatti 26 seggi nei 150 in Parlamento, secondo una proiezione dell'agenzia di stampa olandese Anp. Con la differenza che il D66 ha quasi triplicato i suoi seggi e Wilders ha perso consensi. Inoltre i leader dei principali partiti tradizionali hanno escluso di voler governare con Wilders dopo che a giugno il leader del Pvv aveva staccato la spina alla sua stessa coalizione di governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elezioni Olanda: chi è la sorpresa Rob Jetten, il liberale che ha arginato l'ultradestra di Wilders - X Vai su X
Elezioni Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti ai sovranisti di Wilders - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Olanda, exit poll: i liberali di Jetten (D66) davanti all'ultradestra di Wilders, male Timmermans - Gli elettori olandesi tornano alle urne per la seconda volta in due anni, dopo il crollo del fragile governo guidato dal tecnocrate Dick Schoof. Come scrive ilmessaggero.it
Olanda al voto tra caos politico e ordine economico - Amsterdam sperimenta il primo test europeo del nuovo regolamento Ue sulla pubblicità politica e l’Intelligenza artificiale c ... Riporta tempi.it
Sondaggi Olanda verso Elezioni 2025/ Wilders 30 seggi, sinistra tiene, crolla VVD di Rutte: caos sul Governo - I sondaggi in Olanda a meno di un mese dalle nuove Elezioni anticipate: Wilders col PVV tiene in testa, ma manca ancora una maggioranza stabile A MENO DI UN MESE DAL VOTO L’OLANDA VIVE ANCORA IL CAOS ... Segnala ilsussidiario.net