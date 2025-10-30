Okay di Trump alla Corea del Sud per costruire sottomarini nucleari
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera alla Corea del Sud per la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. L'annuncio dopo l'incontro con il presidente Lee Jae Myung a Gyeongju durante il forum sulla cooperazione economica Asia-Pacifico. Seul fatto sapere di aver raggiunto un accordo di ampia portata con gli Usa che riguarda gli investimenti e la costruzione navale. "Ho dato loro l'approvazione per costruire un sottomarino a propulsione nucleare, invece dei vecchi e molto meno agili sottomarini a propulsione diesel che hanno ora", ha affermato Trump. Verrà assemblato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
