okay di trump alla corea del sud per costruire sottomarini nucleari

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera alla Corea del Sud per la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. L'annuncio dopo l'incontro con il presidente Lee Jae Myung a Gyeongju durante il forum sulla cooperazione economica Asia-Pacifico. Seul fatto sapere di aver raggiunto un accordo di ampia portata con gli Usa che riguarda gli investimenti e la costruzione navale. "Ho dato loro l'approvazione per costruire un sottomarino a propulsione nucleare, invece dei vecchi e molto meno agili sottomarini a propulsione diesel che hanno ora", ha affermato Trump. Verrà assemblato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

