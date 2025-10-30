Oh no mio marito ma era una truffa | invitava uomini in casa poi dall'armadio usciva il complice che li derubava

Una finta escort attirava uomini nel suo appartamento al Collatino a Roma, dove li attendeva una trappola: un complice fingeva di essere il marito geloso e li rapinava. Tre persone arrestate, due condannate a 3 e 4 anni. Il gruppo è accusato anche di truffe, percosse e rapine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

