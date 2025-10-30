Ognissanti la città ricorda i suoi defunti con il canto del Conservatorio Nicolini
Nel pomeriggio di sabato 1° novembre, in occasione della funzione religiosa officiata al cimitero urbano dal Vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, in memoria di tutti i defunti, ad accogliere i presenti saranno le note del Coro a quattro voci del Conservatorio Nicolini, diretto dal maestro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ponte di Ognissanti 2025: le 10 città italiane più belle dove trascorrere un weekend breve ladolcevita.tv/citta-italiane… #ladolcevitamagazine #viaggiareinitalia - X Vai su X
AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informa che, in occasione della Festività di Ognissanti, il Mercato Cittadino di Matino, previsto per sabato 1 novembre 2025, sarà anticipato a venerdì 31 ottobre 2025. Il mercato si svolgerà nelle consuete aree e nei consu - facebook.com Vai su Facebook
Ognissanti, la città ricorda i suoi defunti con il canto del Conservatorio Nicolini - Nel pomeriggio di sabato 1° novembre, in occasione della funzione religiosa officiata al cimitero urbano dal Vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, in memoria di tutti i defunti, ad accogliere i presen ... Lo riporta ilpiacenza.it