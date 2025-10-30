Ognissanti la città ricorda i suoi defunti con il canto del Conservatorio Nicolini

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 1° novembre, in occasione della funzione religiosa officiata al cimitero urbano dal Vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, in memoria di tutti i defunti, ad accogliere i presenti saranno le note del Coro a quattro voci del Conservatorio Nicolini, diretto dal maestro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ognissanti citt224 ricorda suoiOgnissanti, la città ricorda i suoi defunti con il canto del Conservatorio Nicolini - Nel pomeriggio di sabato 1° novembre, in occasione della funzione religiosa officiata al cimitero urbano dal Vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, in memoria di tutti i defunti, ad accogliere i presen ... Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Ognissanti Citt224 Ricorda Suoi