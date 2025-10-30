Oggi tutti fan della libertà di parola Ma solo per i compagni di parrocchia

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tentativo di censura subito da Fiano suscita commenti indignati. Ma, alla fine, si conclude che la colpa dell’intolleranza è tutta della destra. E quando si tappa la bocca a chi è sgradito, nessuno si preoccupa. 🔗 Leggi su Laverita.info

