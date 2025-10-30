OGGI IN TV 30 ottobre | anticipazioni Uomini e Donne Grande Fratello Noi del Rione Sanità

Nel corso della giornata di oggi, 30 ottobre 2025, i telespettatori in Italia seguiranno alcuni dei loro programmi e fiction preferiti. In particolare, nel pomeriggio va come sempre in onda la consueta puntata di Uomini e Donne, mentre nella prima serata abbiamo sotto la lente di ingrandimento gli appuntamenti su Canale 5 e Rai 1, rispettivamente con il Grande Fratello e Noi del Rione Sanità. In alternativa, sugli altri canali troviamo: Piazzapulita su La7, il film Vendetta su Italia 1, Dritto e Rovescio su Rete 4, Splendida Cornice su RaiTre e Ore 14 Sera su Rai 2. Vediamo le anticipazioni. Uomini e Donne anticipazioni oggi: Cinzia vs Mario. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - OGGI IN TV (30 ottobre): anticipazioni Uomini e Donne, Grande Fratello, Noi del Rione Sanità

