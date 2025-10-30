Oggi cambia la giustizia però non i magistrati

L’Associazione, che rispolvera il celebre «Resistere» di Borrelli, dovrebbe rileggere le parole dell’ex gip di Mani pulite Italo Ghitti: «La scelta della norma spetta al Parlamento». Non tutti quelli che sono chiamati a giudicare seguono gli ordini di una minoranza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Oggi cambia la giustizia però non i magistrati

