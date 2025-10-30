Oggi al Senato l’ultimo voto sulla separazione delle carriere
Una volta archiviata la pratica in Parlamento si inizierà a pensare al referendum L'Identità.
#LavoriParlamentari oggi in #Senato In Aula ? ore 9,30 - Seduta n. 360 senato.it/lavori/assembl… Diretta webtv.senato.it/webtv/assemble… Nelle Commissioni ? Agenda senato.it/CLS/pub/agenda… #SenatoTV
Oggi la Commissione Ambiente del Senato ha approvato le nomine dei Presidenti delle seguenti Autorità di Sistema Portuale: • Giovanni Gugliotti – AdSP Mar Ionio • Francesco Benevolo – AdSP Mare Adriatico centro-settentrionale • Davide Gariglio – AdSP
Riforma della giustizia, oggi in Senato ddl sulla separazione delle carriere: giovedì il voto finale - (Adnkronos) – Arriva nel pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, in Senato per la quarta e ultima lettura il ddl Costituzionale di riforma della giustizia che ha come fulcro la separazione delle ...
Giustizia, Nordio: in Senato litania petulante. Il voto e destra in piazza per il referendum - Giovedì 30 ottobre il voto definitivo al ddl costituzionale che "sarà dedicato a Berlusconi".
Riforma della Giustizia verso il Referendum: in Senato le ultime consultazioni, poi il voto definitivo - Il testo della Riforma Costituzionale proposto dal governo è pronto a lasciare il Parlamento e a fare i conti con un probabile referendum confermativo, previsto per la ...