Oggi abbiamo vinto per il popolo adesso vinciamo per i napoletani | la frase di Maradona subito dopo la conquista dei Mondiali ' 86

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Diego era una persona leale, semplice e sempre dalla parte dei più deboli. Per impostazione sua, sceglieva quelli che poteva aiutare, degli altri non gli interessava. Quel primo scudetto senza Maradona non sarebbe arrivato, l’apporto che diede Diego fu fondamentale. Ricordo tante cose di lui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Oggi Abbiamo Vinto Popolo