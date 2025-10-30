Oggi a Parigi Sinner-Cerundolo | orario e dove vederla
Dopo l’esordio vincente, Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy: sfidante oggi l’argentino Francisco Cerundolo. Il match è valido per il terzo turno del torneo parigino, in programma sul Court Central non prima delle ore 19:00. Sinner arriva all’appuntamento in grande forma dopo l’esordio convincente contro il belga Zizou Bergs, superato con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner-Bergs oggi all'Atp Parigi Bercy 2025 - La diretta In programma anche il derby Musetti-Sonego - facebook.com Vai su Facebook
Atp Parigi, Sinner stasera affronta Cerundolo. Nel pomeriggio Sonego-Medvedev - L'altoatesino, non prima delle 19, affronta l'avversario argentino. Lo riporta tg24.sky.it
Quando gioca Sinner contro Cerundolo a Parigi: orario e dove vederlo in tv - A poco più di 24 ore dalla facile vittoria contro Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerundolo. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Chi è Francisco Cerúndolo, l’avversario di Sinner al Masters 1000 di Parigi - Nato a Buenos Aires nel 1998, Francisco Cerúndolo si è imposto negli ultimi anni come uno dei più interessanti tennisti sudamericani nel circuito. Scrive ildigitale.it