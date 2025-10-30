Oggi a Parigi Sinner-Cerundolo | orario e dove vederla

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esordio vincente, Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy: sfidante oggi l’argentino Francisco Cerundolo. Il match è valido per il terzo turno del torneo parigino, in programma sul Court Central non prima delle ore 19:00. Sinner arriva all’appuntamento in grande forma dopo l’esordio convincente contro il belga Zizou Bergs, superato con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

oggi a parigi sinner cerundolo orario e dove vederla

© Lidentita.it - Oggi a Parigi Sinner-Cerundolo: orario e dove vederla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

oggi parigi sinner cerundoloAtp Parigi, Sinner stasera affronta Cerundolo. Nel pomeriggio Sonego-Medvedev - L'altoatesino, non prima delle 19, affronta l'avversario argentino. Lo riporta tg24.sky.it

oggi parigi sinner cerundoloQuando gioca Sinner contro Cerundolo a Parigi: orario e dove vederlo in tv - A poco più di 24 ore dalla facile vittoria contro Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerundolo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

oggi parigi sinner cerundoloChi è Francisco Cerúndolo, l’avversario di Sinner al Masters 1000 di Parigi - Nato a Buenos Aires nel 1998, Francisco Cerúndolo si è imposto negli ultimi anni come uno dei più interessanti tennisti sudamericani nel circuito. Scrive ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Parigi Sinner Cerundolo