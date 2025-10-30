Oggetto metallico nella pasta della mensa scolastica finisce in bocca ad un bambino
A Bari è stato rinvenuto un pezzo di materiale ferroso all’interno di una porzione di pasta servita nell’ambito del servizio mensa. L’oggetto, descritto come una spirale metallica, sarebbe finito nella bocca di un alunno, che però lo ha immediatamente espulso senza subire danni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
