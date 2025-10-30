Officina meccanica sotto sequestro | rifiuti pericolosi stoccati illegalmente

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Cervinara e di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente il titolare di un’officina meccanica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che nel Comune di Cervinara, un artigiano 60enne del posto, dedito alla riparazione meccanica di autoveicoli ed impianti elettrici, gestiva illecitamente circa 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dall’attività meccatronica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Officina meccanica sotto sequestro: rifiuti pericolosi stoccati illegalmente

