Subito una prima "tegola" per il neo amministratore delegato dell’aeroporto delle Marche: il collegamento da Ancona per Napoli garantito dai voli di continuità territoriale non partirà dal 4 novembre come previsto dal bando che era stato predisposto dall’Enac. Il motivo è presto detto: la compagnia che si era aggiudicata la rotta ( Volotea ), con copertura economica garantita da ministero e Regione, ha deciso di non procedere col servizio. A questo punto sarà proprio l’ Enac a dover provvedere con una procedura d’urgenza per trovare un nuovo vettore in grado di collegare Ancona con Napoli. Potrebbe essere anche un’occasione per rivedere giorni e orari del collegamento che, al momento, era previsto il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Odissea voli di continuità: "Salta" la rotta per Napoli: ora serve un nuovo bando