Odissea per l’invalidità | Ritardi e costi lievitati con la nuova procedura

Sta creando non pochi problemi la nuova procedura – sperimentale per la provincia di Macerata – per il riconoscimento dell’invalidità civile. Prima del 30 settembre l’utente si recava dal medico, che faceva l’invio telematico del certificato all’Inps, e poi andava in un patronato per caricare la domanda amministrativa. Dal 30 settembre, però, questa domanda è stata sostituita dal " nuovo certificato medico introduttivo ": ora è il dottore a occuparsi interamente della pratica. E i patroni completano la prestazione inserendo solo i dati socio-economici, comunque fondamentali, sulla piattaforma Inps. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

