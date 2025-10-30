Occhiuto | Assurdo il Sud vuole opportunità L’esultanza della sinistra | ora dimissioni

La bocciatura della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto rianima il centrosinistra da sempre schierato contro questa grande infrastruttura. Il no della magistratura contabile al visto di legittimità per il Ponte fa dire al capogruppo in Commissione trasporti a Montecitorio Anthony Barbagallo che «non e possibile che un governo che si dice patriota ignori i vincoli di legalità e trasparenza che fondano la nostra Costituzione». Ma c'è anche l'aspetto squisitamente politico della vicenda. E la sottolinea lo stesso Barbagallo che punta l'indice contro il segretario della Lega. La decisione della Corte dei Conti è per Barbagallo «uno schiaffo in faccia a Salvini e un segnale chiarissimo che il governo non può ignorare». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

