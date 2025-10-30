Occhio alle maxi multe la novità a Roma è rivoluzionaria | automobilisti in allerta
Automobilisti in allerta a Roma. Il nuovo sistema in dotazione alla Polizia Municipale è davvero infallibile Sapete quanto ha incassato il Comune di Roma nel 2024 per le multe emesse in seguito a violazioni del Codice della Strada? Ben 168 milioni di euro, tre in meno dell’anno precedente. Una cifra impressionante che è scaturita. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altre letture consigliate
Riscaldamento, occhio alle multe: cosa si rischia se non si rispettano le date di accensione, parla l’esperto - X Vai su X
Una situazione davvero curiosa in Lombardia, dove i vigili hanno fatto così tante multe che... hanno finito i verbali - facebook.com Vai su Facebook
Occhio al nuovo super-autovelox: multe fino a 1300 euro - Se fino a poco tempo fa le principali preoccupazioni degli automobilisti italiani per evitare multe erano quelle di limitare la velocità a seconda della strada percorsa o delle indicazioni da parte ... ilgiornale.it scrive