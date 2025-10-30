Automobilisti in allerta a Roma. Il nuovo sistema in dotazione alla Polizia Municipale è davvero infallibile Sapete quanto ha incassato il Comune di Roma nel 2024 per le multe emesse in seguito a violazioni del Codice della Strada? Ben 168 milioni di euro, tre in meno dell’anno precedente. Una cifra impressionante che è scaturita. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Occhio alle maxi multe, la novità a Roma è rivoluzionaria: automobilisti in allerta