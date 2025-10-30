La storica icona brasiliana reinterpreta la sua silhouette più amata in chiave contemporanea con un design d’avanguardia che unisce minimalismo, comfort e tendenza globale. Dalle colline di Los Angeles alle passerelle nordiche, la nuova ossessione fashion parla chiaro: la scarpa aperta non è più solo un vezzo estivo. Le celeb californiane la indossano anche nei mesi più freschi, abbinandola a calzini colorati o look knitwear, sdoganando una nuova estetica “open & cozy” che fonde libertà e stile. In questo scenario, Havaianas coglie l’onda e presenta una silhouette che riscrive le regole del footwear contemporaneo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Occhio ai piedi: Havaianas firma il nuovo must di stagione