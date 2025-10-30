Obbligo di dimora al posto dei domiciliari per 39enne imputato nel processo Condor
Obbligo di dimora, al posto dei domiciliari, per Luigi Petruzzella, 39 anni, di Palma di Montechiaro. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Palermo. Racket mafioso e narcotraffico: palmese resta in carcereIl palmese è uno degli imputati del processo “Condor”, l’inchiesta che l'11. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
