Nvidia vale 5.000 miliardi di dollari cioè 5 volte l’Italia

Nvidia ha raggiunto i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, mai nessuno come lei. Un valore superiore a quello di interi mercati azionari nazionali come Regno Unito e India, e 5 cinque volte quello italiano. 🔗 Leggi su Dday.it

