Nvidia vale 5.000 miliardi di dollari cioè 5 volte l’Italia

Nvidia ha raggiunto i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, mai nessuno come lei. Un valore superiore a quello di interi mercati azionari nazionali come Regno Unito e India, e 5 cinque volte quello italiano. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nvidia vale 5.000 miliardi di dollari, cioè 5 volte l’Italia

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: record solo per il Nasdaq #Fed: tassi tagliati ma riduzione a dicembre non certa #Nvidia vale 5mila mld, prima al mondo #Meta soffre post conti: spese viste salire #Alphabet: ricavi trimestrali oltre - X Vai su X

Mentre il fornitore coreano di Nvidia ha già esaurito la produzione 2026, i blocchi cinesi spaventano l’automotive in Europa - facebook.com Vai su Facebook

Nvidia è la prima azienda al mondo a raggiungere il valore di 5000 mld di dollari - Una pagina di storia quella scritta da Nvidia, dopo aver raggiunto i 5000 miliardi di capitalizzazione, azioni in aumento di oltre il 3%. Scrive fortuneita.com

Nvidia tocca i 5 mila miliardi di capitalizzazione: il colosso dei chip ora è la «piovra dell’AI» - L’azienda si appresta per prima a sfondare il muro dei 5000 miliardi a Wall Street grazie all’euforia da intelligenza artificiale. Riporta msn.com

NVIDIA è la prima azienda a raggiungere 5.000 miliardi di capitalizzazione - Abbiamo appena fatto in tempo a dirlo ieri, e si è avverato: NVIDIA è diventata la prima azienda nella storia a raggiungere i 5. Si legge su msn.com