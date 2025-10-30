Il colosso americano dei chip Nvidia è diventata la prima azienda al mondo a superare la soglia simbolica dei 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Per capirsi: parliamo di un valore che è due volte il pil dell'Italia. Si tratta dell'ultimo traguardo di un'impennata senza precedenti che riflette la crescente influenza dell'intelligenza artificiale sui mercati e sull'economia. L'azienda ha superato per la prima volta i 2mila miliardi di dollari a marzo 2024 e ha raggiunto quota 3mila miliardi appena 66 sessioni di trading dopo. A luglio 2025, è stata la prima società al mondo a raggiungere i 4mila miliardi di dollari, superando le rivali Apple e Microsoft. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nvidia oltre quota 5mila sospinta dalla febbre IA