Nuovo scandalo calcioscommesse ci sono anche due partite dell’Empoli
Empoli, 30 ottobre 2025 – Un altro scandalo ha appena scosso il mondo del calcio italiano. Stavolta non riguarda, però, l’Olimpo pallonaro di casa nostra ma, fatto ancora più grave, le serie minori e una categoria che dovrebbe essere sopra ogni sospetto come quella arbitrale. Il Tribunale di Reggio Calabria ha infatti emesso una misura cautelare degli arresti domiciliari per cinque soggetti per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, promossa e diretta da un arbitro della sezione di Reggio Calabria che – secondo l’accusa – avrebbe diretto diversi incontri calcistici “in modo da indirizzarne il risultato finale verso gli esiti oggetto di scommesse mirate effettuate dai membri del sodalizio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
