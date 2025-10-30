Nuovo raid su Gaza tregua fragile
È sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo un nuovo raid israeliano su Gaza. Hamas intanto restituisce i corpi di altri due ostaggi. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
News recenti che potrebbero piacerti
Striscia, 104 morti: ieri nuovo raid idf - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Nuovo raid sul nord di Gaza, l'esercito israeliano: "colpita minaccia imminente". Ondata di attacchi aerei nella Striscia durante la notte e all'alba. Fonti Gaza, "oltre 100 le vittime". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/29/isra - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Netanyahu minaccia nuovi raid: "Se Hamas viola tregua agiremo" - "Se Hamas continuerà a violare apertamente il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli di due giorni fa e di ieri". msn.com scrive
Netanyahu minaccia nuovi raid: "Israele agirà se Hamas viola tregua" - Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di consegna dei ... Lo riporta iltempo.it
Gaza, news in diretta. Nuovo raid israeliano sul nord di Gaza: “Colpita minaccia imminente”. Trump: “cessate il fuoco non è a repentaglio” - Le ultime notizie in diretta da Gaza: decine di morti negli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte su ordine di Netanyahu ... Come scrive fanpage.it