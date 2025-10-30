Nuovo raid su Gaza tregua fragile

È sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo un nuovo raid israeliano su Gaza. Hamas intanto restituisce i corpi di altri due ostaggi. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nuovo raid su gaza tregua fragile

© Tv2000.it - Nuovo raid su Gaza, tregua fragile

