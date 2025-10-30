Nuovo passo avanti contro il tumore al seno | al San Martino arriva la tecnica del freddo

Il San Martino di Genova è il primo ospedale in Liguria ad adottare una nuova tecnica innovativa per il trattamento dei tumori al seno: la crioablazione.Si tratta di una procedura mininvasiva che utilizza il freddo per trattare tumori al seno poco aggressivi e di dimensioni contenute, attualmente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Inaugurazione del nuovo Centro di Protezione Civile di Vicopisano. Sabato 8 novembre, ore 11:00 Polo Generazioni/Distretto Socio-Sanitario, Via dei Mezzi a Vicopisano Un nuovo passo avanti per la sicurezza del territorio del Monte Pisano. Sab - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo passo avanti per il programma Restart, il piano di sviluppo dedicato ai territori colpiti dal sisma del 2009. Il Comitato di indirizzo, riunito ieri a Roma, ha approvato all’unanimità la ripartizione delle risorse residue - X Vai su X

Nuovo passo avanti contro il tumore al seno: al San Martino arriva la tecnica del "freddo" - La procedura è attualmente indicata nelle donne sopra i 70 anni: è meno invasiva, comporta minori rischi operatori e tempi di recupero più rapidi ... Da genovatoday.it

Risultati incoraggianti da un nuovo vaccino contro la malaria - Un nuovo vaccino contro la malaria ha mostrato risultati incoraggianti, secondo l'Istituto tropicale e di salute pubblica (Swiss TPH). Scrive tio.ch

Milano, operazione “Berus”: 2 arresti e 7 perquisizioni per pedopornografia online - L’operazione “Berus” rappresenta un nuovo passo avanti nella lotta contro gli abusi sui minori in rete (foto d'archivio) ... Secondo laprovinciadivarese.it