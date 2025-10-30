Nuovo Bonus mamme lavoratrici 2025 | i requisiti le scadenze e come presentare domanda
È uscita la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, che illustra tutte le novità del nuovo Bonus mamme lavoratrici 2025. Il contributo mensile da 40 euro, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, sarà riconosciuto alle lavoratrici con almeno due figli e verrà erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025, per un massimo di 480 euro annui. La misura sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo per le madri lavoratrici, che entrerà in vigore dal 2026. Ma facciamo ordine, per capire bene a chi spetta e come ed entro quando richiederlo! A chi spetta il Bonus mamme lavoratrici 2025. Il Bonus mamme lavoratrici 2025 è destinato a: madri con due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
