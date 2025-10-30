Nuovo Bonus mamme 2025 | arrivano le istruzioni ufficiali Inps Domande entro il 9 dicembre

Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 è finalmente arrivata l’attesa disciplina attuativa del nuovo bonus mamme, l’integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, poi convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118. La misura, rivolta alle lavoratrici con due o più figli, rappresenta un sostegno economico straordinario per il solo anno 2025, in vista dell’entrata in vigore – posticipata al 2026 – dell’esonero contributivo permanente previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Il contributo, pari a 40 euro mensili per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti (escluse le domestiche) e autonome che rispettano determinati requisiti anagrafici e reddituali. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

