Nuovo Bonus mamme 2025 | arrivano le istruzioni ufficiali Inps Domande entro il 9 dicembre

Leggioggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 è finalmente arrivata l’attesa disciplina attuativa del nuovo bonus mamme, l’integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, poi convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118. La misura, rivolta alle lavoratrici con due o più figli, rappresenta un sostegno economico straordinario per il solo anno 2025, in vista dell’entrata in vigore – posticipata al 2026 – dell’esonero contributivo permanente previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Il contributo, pari a 40 euro mensili per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti (escluse le domestiche) e autonome che rispettano determinati requisiti anagrafici e reddituali. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

nuovo bonus mamme 2025 arrivano le istruzioni ufficiali inps domande entro il 9 dicembre

© Leggioggi.it - Nuovo Bonus mamme 2025: arrivano le istruzioni ufficiali Inps. Domande entro il 9 dicembre

News recenti che potrebbero piacerti

nuovo bonus mamme 2025Nuovo bonus mamme: come fare richiesta e inviare le domande entro il 9 dicembre - Il nuovo bonus per mamme lavoratrici: requisiti, importo, modalità e la circolare INPS con scadenza domande al 6 dicembre. Riporta alfemminile.com

nuovo bonus mamme 2025“Nuovo Bonus Mamme”: gli approfondimenti dell’INPS - 139 del 28 ottobre 2025 l’INPS ha illustrato la disciplina e le modalità di accesso al "Nuovo bonus mamme" ... Si legge su secolo-trentino.com

nuovo bonus mamme 2025Nuovo bonus mamme lavoratrici: requisiti, importi e come fare domanda entro il 7 dicembre - Il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025 è attivo: fino a 480 euro alle lavoratrici con almeno 2 figli. Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Bonus Mamme 2025