Nuovo Bonus Mamme 2025 |  40 euro al mese per le lavoratrici con almeno due figli

Mondouomo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 che introduce il nuovo Bonus Mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. a misura prevede che le madri con due figli ricevano il bonus fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio, mentre per chi ha tre o più figli, il bonus è riconosciuto fino ai 18 anni del figlio più piccolo, con alcune esclusioni. Il beneficio è rivolto a lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato (escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte alla gestione previdenziale obbligatoria. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

nuovo bonus160mamme 2025 16040 euro al mese160per le lavoratrici con almeno160due figli

© Mondouomo.it - Nuovo Bonus Mamme 2025: 40 euro al mese per le lavoratrici con almeno due figli

Altre letture consigliate

Nuovo Btp Valore in arrivo a ottobre 2025: che cos’è, durata, premio e come avviene il pagamento - Ecco cosa c’è da sapere sulle condizioni applicate e come sottoscriverlo presso banche, poste o utilizzando la propria home banking. Si legge su lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Bonus160mamme 2025 16040