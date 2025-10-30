Nuovo Bonus Mamme 2025 | 40 euro al mese per le lavoratrici con almeno due figli
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 che introduce il nuovo Bonus Mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. a misura prevede che le madri con due figli ricevano il bonus fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio, mentre per chi ha tre o più figli, il bonus è riconosciuto fino ai 18 anni del figlio più piccolo, con alcune esclusioni. Il beneficio è rivolto a lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato (escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte alla gestione previdenziale obbligatoria. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per il "Nuovo bonus mamme" previsto per il 2025. Con la Circolare numero 139 del 28 ottobre 2025, l'Istituto ha definito i requisiti e le modalità per accedere all'integrazione al reddito da 40 euro mensili, introdotta dal
Nuovo Bonus mamme 2025, fino a 480 euro a dicembre. Domanda, anche per le supplenti, entro il 6 dicembre. CIRCOLARE INPS
