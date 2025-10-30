Nuovi varchi in funzione Ztl ora si fa sul serio
Da sabato primo novembre entreranno ufficialmente in funzione i quattro nuovi varchi elettronici delle zone a traffico limitato a fascia ridotta, situati in Piazza Ventidio Basso, via della Fortezza, Corso di Sotto e via XX Settembre. Dopo una prima fase di sperimentazione, il sistema di controllo degli accessi sarà operativo a pieno regime, completando così un percorso avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. "Con questa misura – spiega il sindaco Marco Fioravanti – intendiamo favorire i residenti e al tempo stesso rendere più scorrevole la viabilità del centro storico. I nuovi varchi, collocati in punti strategici, rappresentano una risposta concreta a problematiche che si trascinano da anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
