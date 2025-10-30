Arezzo, 30 ottobre 2025 – È stato l’assessore Alessandro Casi a illustrare la variazione al piano triennale delle opere pubbliche 20252027: “ per quanto riguarda questi ultimi mesi del 2025 – ha esordito Casi – come novità importante abbiamo introdotto, per un importo di 250.000 euro, la realizzazione degli spogliatoi alla palestra Piero della Francesca, da poco inaugurata in via Malpighi. Locali evidentemente necessari e che s’inseriscono in una logica di razionale completamento di questa struttura sportiva e a uso scolastico. La nostra progettualità non si è fermata a questa previsione ma ha abbracciato ulteriori opere che non erano inserite nei piani precedenti mentre adesso lo sono, con partenza nel 2026: i nuovi spogliatoi alla scuola di ciclismo in via Fratelli Lebole, 250. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi spogliatoi, mura e strade: approvata la variazione al piano triennale delle opere pubbliche