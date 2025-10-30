Nuovi partner e responsabilità

Internazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mio padre ha una nuova compagna e vuole che la tratti “come parte della famiglia”. Ma io non riesco a superare il risentimento verso di lui per come ha trattato mia madre.. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

