Nuovi indirizzi per tre scuole superiori della Tuscia

Il consiglio provinciale ha dato il via libera alle nuove proposte per il prossimo anno scolastico, approvando nella seduta del 28 ottobre le indicazioni arrivate dall’Osservatorio provinciale per la rete scolastica. Un voto unanime per il percorso di riorganizzazione del sistema educativo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

